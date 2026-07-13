Tom Cruise irriconoscibile e gattaro nel trailer di Digger | capelli bianchi rughe e un ruolo mai visto prima

Da cinemaserietv.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Digger, in cui Tom Cruise appare con capelli bianchi, rughe e un aspetto molto invecchiato, diverso dal suo solito look. L’attore interpreta un personaggio mai visto prima, con un ruolo che si discosta dai suoi precedenti film. Nel trailer, Cruise si mostra in un’interpretazione che evidenzia un aspetto radicalmente diverso dal suo stile abituale.

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Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Digger, film in cui Tom Cruise, irriconoscibile, canuto e fortemente invecchiato dal trucco, affronta una delle sfide più insolite della sua carriera. Abbandonati gli eroi d’azione che lo hanno reso celebre, l’attore veste infatti i panni di un eccentrico magnate del petrolio in una satira che mescola commedia, catastrofe climatica e critica politica. Dietro la macchina da presa c’è il due volte premio Oscar Alejandro González Iñárritu, che torna a dirigere un film in lingua inglese dopo The Revenant. Il trailer presenta Cruise nei panni di Digger Rockwell, descritto come “l’uomo più potente del mondo”: un miliardario alla guida di un colosso industriale che potrebbe aver innescato un disastro ecologico destinato a sconvolgere il pianeta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Temi più discussi: Tom Cruise: 64 anni di imprese folli, Scientology e grandi amori finiti male. Buon compleanno; Tom Cruise: i suoi migliori film; Il cinema che verrà. Da Odissea ad Avengers: Doomsday, da Oceania a Dune Parte 3, ai nuovi film di Cruise e Pitt; Tom Cruise festeggia il compleanno sognando l’Oscar con Digger.

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