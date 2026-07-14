Toby, il gatto con 28 dita, ha stabilito un record mondiale. Con questa caratteristica genetica, il felino ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La sua storia è diventata nota a livello internazionale, rendendolo una vera celebrità. Toby è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records come il gatto con il maggior numero di dita mai registrato.

Non è soltanto un gatto fuori dal comune e con una rara caratteristica genetica: Toby è diventato una vera celebrità internazionale dopo aver eguagliato il Guinness World Record per il maggior numero di dita mai registrato in un felino, 28 a voler essere precisi. Il giovane felino tigrato, adottato nel Michigan, Stati Uniti, possiede infatti diversi artigli extra distribuiti sulle quattro zampe, ben 30. Si tratta di una caratteristica estremamente rara che lo ha reso protagonista delle cronache di tutto il mondo. Il record non è nuovo: eguaglia quello stabilito nel 2002 da Jake, un esemplare canadese anch’esso affetto da polidattilia. Si tratta di una particolare anomalia genetica che porta ad avere dita soprannumerarie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Toby, il gatto da Guinness con 28 dita: la sua storia straordinaria

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Found a Kitten With EXTRA TOES - Guinness World Record

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