Un gatto polidattilo con 28 dita e 30 artigli è stato inserito nel Guinness dei Primati. Il felino, di nome Toby, è stato salvato nel Michigan e oggi vive con la giovane che lo ha adottato. Toby ha superato il record precedente di gatto con più dita al mondo, entrando così nel libro dei record. La sua condizione ha attirato l’attenzione per il numero eccezionale di dita e artigli.

Il Guiness dei Primati accoglie un nuovo membro a quattro zampe, si chiama Toby e arriva dal Michigan. Il gattino trovatello, oggi felice assieme alla giovane che lo ha salvato dal gattile, ha superato il record di gatto con più dita al mondo. Il cucciolo polidattilo vanta ben 28 dita e un totale di 30 artigli. Toby entra nel Guinness dei Primati Nel mese di luglio 2026 la commissione del Guinness World Records ha accolto Toby tra i suoi incredibili iscritti. Toby è un gattino di 10 mesi che arriva dalla cittadina di Lansing, in Michigan, negli Stati Uniti. Si è guadagnato un posto nel Guinness dei Primati grazie all’incredibile numero di dita riconosciute dal veterinario che lo ha visitato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gatto con 28 dita e 30 artigli, felino polidattilo salvato per miracolo entra nel Guinness dei Primati

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Pitbull, il rapper entra nel Guinness dei primati ed è tutto merito dei suoi fan “calvi”Il rapper è stato inserito nel Guinness dei primati grazie alla partecipazione di fan calvi che hanno creato una particolare iniziativa.

Temi più discussi: Toby è un gatto da Guinness dei Primati: ha 28 dita e 30 artigli. La storia commovente, salvo per miracolo; Il gatto Toby, con 28 dita, conquista il Guinness World Records; Questo gatto ha 28 dita e ha conquistato un record mondiale: Toby è un caso rarissimo; Il sistema di distribuzione dei gatti fa arrivare dal cielo una famiglia di felini nella giusta casa.

Toby, il gatto adottato dalle 28 dita che ha conquistato il Guinness dei primati @lazampa @LaStampa x.com

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