Toby, un gatto di 10 mesi, ha 28 dita e 30 artigli, un record riconosciuto dal Guinness dei Primati. È stato salvato in modo fortuito dopo essere stato trovato in condizioni critiche. La sua condizione unica ha attirato l’attenzione, rendendolo un caso notevole per il record di polidattilia. La storia del suo salvataggio è considerata un episodio fortunato.

È stato salvato per miracolo, ma il suo ritrovamento l’ho incoronato nel Guinness dei Primati. Il piccolo gattino di 10 mesi Toby Michigan è dotato di 28 dita e 30 artigli. Toby ha finalmente trovato la sua casa definitiva con Delaney Henderson, che nel 2025 ha adottato il gattino polidattilo come compagno per l’altra sua gatta salvata anche lei che si chiama Connie. Anche quest’ultima presenta la caratteristica polidattilia, ovvero possiede dita soprannumerarie, sebbene il numero totale non raggiunga le 28 di Toby. Henderson ha dichiarato a Guinness World Record che stava cercando un amico felino per Connie quando si è imbattuta in Toby. Nonostante nell’annuncio di adozione non venisse fatto alcun riferimento alle sue zampe straordinarie, fu la sua famiglia affidataria a segnalare questa particolarità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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28 Toes! Cat's Bizarre Guinness World Record EXPLAINED!

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Temi più discussi: Toby è un gatto da Guinness dei Primati: ha 28 dita e 30 artigli. La storia commovente, salvo per miracolo; Il gatto Toby, con 28 dita, conquista il Guinness World Records; Questo gatto ha 28 dita e ha conquistato un record mondiale: Toby è un caso rarissimo; Il sistema di distribuzione dei gatti fa arrivare dal cielo una famiglia di felini nella giusta casa.

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