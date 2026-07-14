Una donna di 56 anni è deceduta domenica 12 luglio a Camogli, in Liguria, durante un’immersione subacquea. La donna, manager di una nota azienda alimentare, si trovava con il marito e stava completando la seconda immersione quando ha accusato un malore. Nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscita a risalire in tempo. La procura ha aperto un’indagine sull’incidente.

Tiziana De Micheli è morta domenica 12 luglio a Camogli, durante una lezione d’immersione. La manager della Barilla, parmigiana di 56 anni, si trovava in Liguria con il marito Michele Morbarigazzi. Avrebbe accusato un malore e a quanto sembra aveva manifestato anche al marito dei disturbi durante l'immersione. Inutili i soccorsi tempestivi e le manovre di rianimazione, De Micheli non ha mai ripreso conoscenza: la salma si trova ora all’Ospedale San Martino di Genova, in attesa dell’autopsia. Intorno alle 12.20 di domenica De Micheli era partita insieme al marito e altri due allievi dal porto di Santa Margherita Ligure; insieme a loro anche due istruttori del Sub Parma. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Tiziana De Micheli, la manager di Barilla morta durante la sua seconda immersione in Liguria: «Il malore e la risalita». Cosa è successo

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«Ho dolore alle gambe»: le ultime parole di Tiziana De Micheli prima di morire sott'acqua

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