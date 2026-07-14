Una donna di 56 anni, partecipante a un corso subacqueo, è morta durante un’immersione davanti al marito. L’incidente è avvenuto al Cristo degli Abissi, dove la donna ha accusato un malore e si è sentita male. La donna, manager di una nota azienda alimentare, aveva appena festeggiato il compleanno. La sua morte si è verificata mentre era in acqua, e si è reso necessario disporre un’autopsia per chiarire le cause.

La manager Barilla di 56 anni partecipava a un corso subacqueo, aveva appena festeggiato il compleanno. Doveva essere un fine settimana dedicato alla passione per il mare, si è trasformato in una tragedia consumatasi sotto gli occhi del marito. Tiziana De Micheli, 56 anni, manager della Barilla e residente a Parma, è morta durante un’immersione nelle acque del Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli, in provincia di Genova. La donna partecipava a un’uscita organizzata dal Sub Center Parma nell’ambito del corso Open Water Diver. Era soltanto alla sua seconda immersione. Il malore durante la discesa. La tragedia è avvenuta poco dopo mezzogiorno di domenica 12 luglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Camogli, Tiziana De Micheli muore durante un’immersione davanti al marito: il malore al Cristo degli Abissi, disposta l’autopsia

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