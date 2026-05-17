Isola d’Elba sub Luana Siviero morta durante un’immersione | ipotesi malore al largo di Porto Azzurro

Una subacquea di grande esperienza è deceduta durante un’immersione al largo di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba. La donna, di nazionalità italiana, è stata trovata senza vita in mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. Le autorità hanno ipotizzato che il decesso possa essere stato causato da un malore, ma le cause precise sono ancora da accertare. La scena e le circostanze sono state sottoposte a verifiche da parte delle forze dell’ordine.

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Tragedia all’Isola d’Elba, dove una subacquea di 61 anni è morta durante un’immersione organizzata al largo di Porto Azzurro. La vittima è Luana Siviero, residente a Ronco Biellese. Viene descritta come una sub esperta. L’ipotesi è che possa essere stata colta da un malore improvviso durante l’immersione. Morta la sub Luana Siviero Luana Siviero si trovava sull’isola da alcuni giorni per partecipare a un’uscita organizzata da un diving center locale e per completare un percorso formativo: la donna, come scrive il Corriere della Sera, puntava a conseguire un ulteriore brevetto da sub. Secondo le prime ricostruzioni, il malore sarebbe sopraggiunto durante la fase di immersione, effettuata insieme a un gruppo di altri sub. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Isola d’Elba, sub Luana Siviero morta durante un’immersione: ipotesi malore al largo di Porto Azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Malore durante un’immersione a Porto Azzurro: muore 61enne, era in vacanza all’isola d’Elba Tragedia all’Elba, donna muore durante un’immersione: disperati soccorsi. Probabile malorePorto Azzurro (Livorno), 16 maggio 2026 – Ha perso la vita nel mare dell'isola d’Elba, in una giornata tersa sferzata da un forte vento.