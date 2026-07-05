Marcus Thuram ha dichiarato di stare bene dopo aver accusato un problema muscolare e ha annunciato il suo ritorno in nazionale. L’attaccante dell’Inter è stato intercettato dalla stampa al termine della partita tra la Francia e il Paraguay a Filadelfia. Thuram ha confermato che tornerà a giocare con la nazionale francese nelle prossime partite.

Inter News 24 Thuram, l’attaccante dell’Inter verso il rientro con la Francia dopo il problema muscolare: ecco le sue parole. Marcus Thuram è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport nella mixed zone, al termine della sfida che ha visto la sua Francia affrontare il Paraguay a Filadelfia. Nonostante il giocatore non sia stato a disposizione per il match a causa di un fastidio fisico, le sue parole hanno rassicurato l’ambiente nerazzurro sulle sue condizioni attuali. Le parole di Thuram. Alla domanda dell’inviato dell’emittente sulle sue condizioni, l’attaccante francese ha risposto in modo conciso ma positivo: «Sto bene, sto bene». LEGGI... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marcus Thuram rassicura sulle proprie condizioni: «Sto bene, alla prossima torno»

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