Il film segue Ulisse, interpretato da Matt Damon, che impiega dieci anni per tornare a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione si concentra sul suo ritorno, segnato da una punizione divina: Poseidone lo tiene in balia delle tempeste perché Ulisse ha accecato il ciclope Polifemo. La produzione ha avuto un budget di circa 250 milioni di dollari ed è stata realizzata quasi interamente senza effetti digitali.

Di cosa parla Ulisse (Matt Damon) torna a casa dalla guerra di Troia. Ci mette dieci anni. Non è un viaggio, è una punizione: Poseidone gli tiene il mare in tempesta perché ha accecato suo figlio, il ciclope Polifemo. In mezzo ci sono la maga Circe che trasforma i compagni in maiali, la discesa nell'Ade, il canto delle sirene, l'isola della ninfa Calipso. A Itaca lo aspettano un figlio adolescente che non lo ha mai conosciuto, una moglie assediata da 108 pretendenti e un vecchio cane. Chi conosce il poema sa già come finisce. Il regista, e i vent'anni di attesa Nolan aveva provato a fare Troy, tratto dall'Iliade, nel 2004. Non se ne fece nulla: il film lo diresse Wolfgang Petersen e Nolan si mise a fare altro: la trilogia del cavaliere oscuro, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Odyssey di Christopher Nolan: la guida per arrivare in sala preparati al kolossal da 250 milioni di dollari girato quasi tutto senza effetti digitali

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ODYSSEY di Christopher Nolan... non me la racconta GIUSTA!

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Nel nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey, Anne Hathaway veste i panni di Penelope, madre di Telemaco (Tom Holland). Ed è così che in un'intervista rilasciata a New York eTalk, l'attrice ha raccontato il legame speciale nato sul set con Holland e per x.com

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