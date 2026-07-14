2026, Odissea nello schermo: esce giovedì 16 luglio il film di Christopher Nolan più atteso dell’anno. Ma solo 41 cinema nel mondo sono in grado di proiettarlo esattamente come il regista lo ha pensato. E i fan di Nolan sono pronti a compiere una vera odissea personale per vederlo in una di quelle sale. C’è perfino chi partirà dalla Germania per raggiungere l’Australia. Una delle immagini di ’The Odyssey’ del regista premio Oscar Christopher Nolan Ma perché? Semplice: il nuovo film di Nolan – uno dei registi più geniali e visionari del nostro tempo, autore di Memento, Interstellar, della trilogia del Cavaliere oscuro e dell’ Oppenheimer pluripremiato agli Oscar 2024 – è stato girato interamente su pellicola 70 millimetri e nel rarissimo formato Imax 1570, quello che offre la più alta qualità d’immagine oggi disponibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - The Odissey, la sfida di Christopher Nolan ai cinema di tutto il mondo: una provocazione d’artista

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The Odyssey (2026) | Special Trailer | Christopher Nolan | Universal Pictures

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