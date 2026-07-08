Per il ventesimo anniversario, il film di Christopher Nolan sarà ri-trasmesso nelle sale cinematografiche. L'annuncio è stato dato dallo stesso regista, che ha confermato la data di uscita della nuova versione. Il film, considerato uno dei più discussi e meno riconosciuti della sua carriera, sarà riproposto in sala per un periodo limitato. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o eventuali modifiche al film originale.

L'annuncio è arrivato direttamente da Christopher Nolan, che ha confermato la data della riedizione di uno dei film più apprezzati dalla critica e, allo stesso tempo, tra i meno celebrati della sua filmografia. Prima di diventare il regista di kolossal come Interstellar, Oppenheimer e Odissea, Christopher Nolan aveva già dimostrato quanto fosse attratto dalle storie costruite attorno all'illusione e all'ambiguità. Tra queste, The Prestige occupa ancora oggi un posto particolare, tanto da tornare sul grande schermo vent'anni dopo il suo debutto. Il ritorno nelle sale di uno dei film più amati dai fan di Nolan Durante una recente intervista con Fred Asquith, Christopher Nolan ha annunciato che The Prestige sarà nuovamente distribuito nei cinema il 21 gennaio 2027, in occasione del ventesimo anniversario del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Prestige, Christopher Nolan porta la riedizione al cinema per il ventesimo anniversario

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Premessa: non sono grande fan di Nolan, ma per me film brutti non ce ne sono tra i suoi 1. Memento 2. Cavaliere Oscuro 3. Interstellar 4. The Prestige 5. Dunkirk 6. Insomnia 7. Inception 8. Oppenheimer 9. Cavaliere Oscuro ritorno 10. Batman Begins 11. Follo x.com

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