Life&People.it L’accumulo digitale indiscriminato ha trasformato la musica in un rumore di fondo permanente, un’immensa discarica a portata di clic dove l’abbondanza ha azzerato il valore dell’attenzione. Di fronte a questo eterno archivio asettico, un ecosistema sotterraneo di etichette indipendenti e collettivi d’avanguardia ha scelto di sabotare la dittatura dello streaming infinito, rivendicando la fragilità del momento. Questa controffensiva culturale, codificata sotto il nome di The Ghost Tracks Manifesto, introduce una rottura radicale nei meccanismi di fruizione sonora: la pubblicazione di tracce musicali programmate per autodistruggersi o scomparire per sempre dopo un unico, singolo ascolto. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - The Ghost Tracks Manifesto: la musica che scompare dopo un solo ascolto

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