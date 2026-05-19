Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25, ha parlato delle difficoltà affrontate dopo il successo ottenuto all’età di 16 anni. In un’intervista ha spiegato che i complimenti ricevuti lo hanno fatto dubitare delle sue capacità di gestire la notorietà e ha detto di preferire che la sua musica arrivi prima dell’attenzione mediatica. Riguardo alla partecipazione a Sanremo, ha affermato che ci sarebbe solo se presentasse un brano davvero forte.

«Ho affrontato quel percorso che ero molto piccolo: essere catapultato in una realtà così grande mi ha fatto traballare perché non sapevo se sarei riuscito a gestirla. Ho avuto tanti dubbi e pensieri, ma penso che sia una cosa naturale», aggiunge Lorenzo che, nonostante la crisi, non ha mai pensato neanche per un secondo di abbandonare la musica - «È una cosa che proprio non mi è mai passata per la testa, per fortuna» -. Da qui, appunto, l'avventura di Amici: «Sono ripartito con una consapevolezza sicuramente maggiore: mi ritengo cresciuto in tutti i sensi, cosa che mi ha permesso di vivere Amici con più grinta», dice Salvetti anche se, alla fine del sesto serale, è crollato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amici 25, Lorenzo Salvetti: «Il successo a 16 anni mi ha fatto traballare perché non sapevo se riuscivo a gestirlo. I complimenti? Vorrei che arrivasse prima la mia musica e dopo l'aspetto. Sanremo? Solo con un pezzo davvero forte»

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Amici, Lorenzo Salvetti: Tutto Quello Che Non Sai!

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