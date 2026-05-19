Amici 25 Lorenzo Salvetti | Il successo a 16 anni mi ha fatto traballare perché non sapevo se riuscivo a gestirlo I complimenti? Vorrei che arrivasse prima la mia musica e dopo l' aspetto Sanremo? Solo con un pezzo davvero forte
Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25, ha parlato delle difficoltà affrontate dopo il successo ottenuto all’età di 16 anni. In un’intervista ha spiegato che i complimenti ricevuti lo hanno fatto dubitare delle sue capacità di gestire la notorietà e ha detto di preferire che la sua musica arrivi prima dell’attenzione mediatica. Riguardo alla partecipazione a Sanremo, ha affermato che ci sarebbe solo se presentasse un brano davvero forte.
«Ho affrontato quel percorso che ero molto piccolo: essere catapultato in una realtà così grande mi ha fatto traballare perché non sapevo se sarei riuscito a gestirla. Ho avuto tanti dubbi e pensieri, ma penso che sia una cosa naturale», aggiunge Lorenzo che, nonostante la crisi, non ha mai pensato neanche per un secondo di abbandonare la musica - «È una cosa che proprio non mi è mai passata per la testa, per fortuna» -. Da qui, appunto, l'avventura di Amici: «Sono ripartito con una consapevolezza sicuramente maggiore: mi ritengo cresciuto in tutti i sensi, cosa che mi ha permesso di vivere Amici con più grinta», dice Salvetti anche se, alla fine del sesto serale, è crollato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Amici, Lorenzo Salvetti: Tutto Quello Che Non Sai!
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