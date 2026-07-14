Non solo durata o performance | una nuova indagine racconta che cosa rende meno piacevole il sesso di coppia per le donne italiane E il punto centrale è l’ascolto
Secondo un’indagine, molte donne italiane trovano meno piacevole il sesso di coppia a causa della mancanza di ascolto. La ricerca ha identificato che non sono solo durata e performance a influire, ma anche la capacità di comunicare e capire le esigenze del partner. Il focus principale è sull’ascolto, considerato un elemento chiave per migliorare l’esperienza sessuale femminile. Lo studio è stato condotto da AstraRicerche per LELO.
S pesso ci si domanda che cosa piaccia al partner sotto le lenzuola. Più raramente ci si ferma su una domanda altrettanto importante: che cosa non piace? Una nuova indagine di AstraRicerche per LELO ha provato a rispondere, esplorando gli aspetti della sessualità di coppia che le donne italiane trovano meno gradevoli. Essere single non significa fare più sesso X Il risultato è meno scontato di quanto si potrebbe pensare. Non emerge soltanto il rifiuto di una pratica specifica, né una questione di durata, di “troppo” o “troppo poco”. Il punto più sensibile sembra essere un altro: la sensazione di non essere ascoltate, di trovarsi dentro una dinamica meccanica, dominata dal piacere del partner e scollegata dal proprio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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