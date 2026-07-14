Non solo durata o performance | una nuova indagine racconta che cosa rende meno piacevole il sesso di coppia per le donne italiane E il punto centrale è l’ascolto

Notizia in breve

Secondo un’indagine, molte donne italiane trovano meno piacevole il sesso di coppia a causa della mancanza di ascolto. La ricerca ha identificato che non sono solo durata e performance a influire, ma anche la capacità di comunicare e capire le esigenze del partner. Il focus principale è sull’ascolto, considerato un elemento chiave per migliorare l’esperienza sessuale femminile. Lo studio è stato condotto da AstraRicerche per LELO.