I nuovi allenatori di Napoli e Milan scelti dall'intelligenza artificiale | la realtà non è lontana

Notizia in breve

L'intelligenza artificiale ha suggerito i nomi di Allegri per il Napoli e Iraola per il Milan come possibili nuovi allenatori. Attualmente, entrambe le squadre stanno valutando diverse opzioni per la guida tecnica. Le decisioni ufficiali non sono state ancora annunciate, e le società stanno analizzando le proposte ricevute. La scelta finale dipenderà da vari fattori, tra cui le valutazioni interne e le trattative in corso.