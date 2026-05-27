I nuovi allenatori di Napoli e Milan scelti dall'intelligenza artificiale | la realtà non è lontana

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'intelligenza artificiale ha suggerito i nomi di Allegri per il Napoli e Iraola per il Milan come possibili nuovi allenatori. Attualmente, entrambe le squadre stanno valutando diverse opzioni per la guida tecnica. Le decisioni ufficiali non sono state ancora annunciate, e le società stanno analizzando le proposte ricevute. La scelta finale dipenderà da vari fattori, tra cui le valutazioni interne e le trattative in corso.

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Napoli e Milan sono alla ricerca del nuovo allenatore. L'IA suggerisce Allegri per i partenopei e Iraola per i rossoneri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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