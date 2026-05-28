C' è anche il re ligure dell' acciaio tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro scelti da Mattarella | tutti i nomi

Il Presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figura anche un rappresentante ligure del settore dell'acciaio. La selezione riguarda figure di rilievo in vari settori industriali e commerciali. La nomina è stata ufficializzata recentemente, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta. La lista completa dei nominati sarà resa nota ufficialmente nelle prossime ore.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra questi c'è anche li ligure Antonio Gozzi. Un riconoscimento che non ha bisogno di troppe presentazioni: parliamo della massima onorificenza per chi fa impresa in Italia. E Gozzi, chiavarese doc. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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