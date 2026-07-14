TFA sostegno XI ciclo | infanzia preselettiva annullata si va verso la prova scritta in alcuni casi oggi stesso
La preselettiva per il TFA sostegno XI ciclo incentrato sull'infanzia è stata annullata, e si procederà direttamente con la prova scritta, in alcuni casi già oggi. Per quanto riguarda il TFA specializzazione sostegno, i primi bandi sono scaduti con poche iscrizioni. La selezione partirà dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che, secondo la normativa, erano esonerati dalla preselettiva.
TFA specializzazione sostegno XI ciclo: scaduti i primi bandi, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l’andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tfa Sostegno XI ciclo: 30.241 posti, prove dal 14 al 17 luglio. Tutte le info utili
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