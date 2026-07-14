TFA sostegno XI ciclo | infanzia preselettiva annullata si va verso la prova scritta in alcuni casi oggi stesso

Notizia in breve

La preselettiva per il TFA sostegno XI ciclo incentrato sull'infanzia è stata annullata, e si procederà direttamente con la prova scritta, in alcuni casi già oggi. Per quanto riguarda il TFA specializzazione sostegno, i primi bandi sono scaduti con poche iscrizioni. La selezione partirà dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che, secondo la normativa, erano esonerati dalla preselettiva.