TFA sostegno XI ciclo | preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni

Notizia in breve

Numerose università hanno annullato la prova preselettiva del TFA sostegno XI ciclo a causa del basso numero di iscrizioni. Dopo la chiusura dei primi bandi, sono state confermate solo le iscrizioni alla fase scritta, senza passare dalla preselettiva. La prova scritta è aperta anche a chi, per legge, era esonerato dalla preselettiva. La decisione coinvolge diverse università e modifica il normale percorso di selezione.