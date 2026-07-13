TFA sostegno XI ciclo | preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni
Numerose università hanno annullato la prova preselettiva del TFA sostegno XI ciclo a causa del basso numero di iscrizioni. Dopo la chiusura dei primi bandi, sono state confermate solo le iscrizioni alla fase scritta, senza passare dalla preselettiva. La prova scritta è aperta anche a chi, per legge, era esonerato dalla preselettiva. La decisione coinvolge diverse università e modifica il normale percorso di selezione.
TFA specializzazione sostegno XI ciclo: scaduti i primi bandi, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l’andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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TFA sostegno XI ciclo: ecco dove non si svolgerà la preselettiva per il basso numero di iscrizioniPer il XI ciclo del TFA sostegno, la preselettiva non si svolgerà in alcune sedi a causa del basso numero di iscrizioni.
Temi più discussi: TFA sostegno XI ciclo, quasi tutte le Università hanno pubblicato i bandi: info e scadenze [AGGIORNAMENTO]; TFA sostegno XI ciclo: preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni. Alcuni bandi ancora aperti; TFA Sostegno - XI ciclo: la d’Annunzio attiva 172 posti per la formazione dei docenti specializzati; TFA Sostegno XI Ciclo, assegnati posti anche per la secondaria di II grado: ecco le pagine già attive con tutte le indicazioni utili (IN AGGIORNAMENTO).
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