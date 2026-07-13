TFA sostegno XI ciclo | preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Numerose università hanno annullato la prova preselettiva del TFA sostegno XI ciclo a causa del basso numero di iscrizioni. Dopo la chiusura dei primi bandi, sono state confermate solo le iscrizioni alla fase scritta, senza passare dalla preselettiva. La prova scritta è aperta anche a chi, per legge, era esonerato dalla preselettiva. La decisione coinvolge diverse università e modifica il normale percorso di selezione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

TFA specializzazione sostegno XI ciclo: scaduti i primi bandi, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l’andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

TFA sostegno XI ciclo: preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni. Alcuni bandi ancora apertiNumerose università hanno annullato la preselettiva del TFA sostegno del XI ciclo a causa del basso numero di iscrizioni.

TFA sostegno XI ciclo: ecco dove non si svolgerà la preselettiva per il basso numero di iscrizioniPer il XI ciclo del TFA sostegno, la preselettiva non si svolgerà in alcune sedi a causa del basso numero di iscrizioni.

Temi più discussi: TFA sostegno XI ciclo, quasi tutte le Università hanno pubblicato i bandi: info e scadenze [AGGIORNAMENTO]; TFA sostegno XI ciclo: preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni. Alcuni bandi ancora aperti; TFA Sostegno - XI ciclo: la d’Annunzio attiva 172 posti per la formazione dei docenti specializzati; TFA Sostegno XI Ciclo, assegnati posti anche per la secondaria di II grado: ecco le pagine già attive con tutte le indicazioni utili (IN AGGIORNAMENTO).

università tfa sostegno xi cicloTFA sostegno XI ciclo: preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni. Alcuni bandi ancora apertiTFA sostegno XI ciclo: scaduti i primi bandi, poche le iscrizioni. Salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni dalla prova scritta. orizzontescuola.it

TFA sostegno XI ciclo, al Sud corsi oltre il fabbisogno mentre al Nord mancano 13mila specializzati: i sindacati denuncianoLa distribuzione dei posti autorizzati per l’XI ciclo del TFA sostegno torna al centro del dibattito. Secondo i dati del Ministero dell’Università e della Ricerca, in diverse regioni del Mezzogiorno i ... tecnicadellascuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web