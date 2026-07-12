TFA sostegno XI ciclo | preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni Alcuni bandi ancora aperti

Notizia in breve

Numerose università hanno annullato la preselettiva del TFA sostegno del XI ciclo a causa del basso numero di iscrizioni. I primi bandi sono ormai scaduti con poche iscrizioni registrate. Per questa ragione, si è deciso di saltare la fase preselettiva e far svolgere le selezioni direttamente con la prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che, secondo la normativa, erano esonerati dalla preselettiva. Alcuni bandi sono ancora aperti.