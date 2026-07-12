TFA sostegno XI ciclo | preselettiva annullata in numerose Università per il basso numero di iscrizioni Alcuni bandi ancora aperti
Numerose università hanno annullato la preselettiva del TFA sostegno del XI ciclo a causa del basso numero di iscrizioni. I primi bandi sono ormai scaduti con poche iscrizioni registrate. Per questa ragione, si è deciso di saltare la fase preselettiva e far svolgere le selezioni direttamente con la prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che, secondo la normativa, erano esonerati dalla preselettiva. Alcuni bandi sono ancora aperti.
TFA specializzazione sostegno XI ciclo: scaduti i primi bandi, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l’andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. N.b. Alcuni bandi sono ancora aperti. La comunicazione relativa allo svolgimento della preselettiva arriverà dopo la chiusura del bando. Qualora il numero delle iscrizioni sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili per il grado in oggetto. Università Chieti – Pescara – prove preselettive per INFANZIA e PRIMARIA NON SI TERRANNO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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