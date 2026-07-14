Nella terza notte di raid statunitensi in Iran, il presidente ha dichiarato che gli attacchi continueranno. Le Guardie rivoluzionarie hanno aperto il fuoco contro due petroliere nello Stretto di Hormuz, causando un morto. Le autorità iraniane accusano le navi di essere state ingannate dagli Stati Uniti e mettono in dubbio la sicurezza energetica. Il presidente americano ha aggiunto che gli iraniani non hanno superato la tregua e ha definito gli attacchi una reazione di frustrazione, non una strategia.

Le Guardie rivoluzionarie: "Navi ingannate dagli Usa, hanno messo a rischio sicurezza energetica". Il presidente americano: "Abbiamo messo gli iraniani alla prova con la tregua, non l'hanno superata" "Questa è frustrazione, non strategia". Lo dice in una intervista a Repubblica David Aaron Miller, ex inviato per il Medioriente del Dipartimento di Stato."Il presidente Trump si è cacciato in un angolo e non sa come uscirne. Forzare la riapertura di Hormuz richiederebbe un intervento lungo e pericoloso - afferma - L'alternativa è negoziare un vero accordo con l'Iran, che però pensa di avere il coltello dalla parte del manico, perché ha una soglia di sopportazione alta e ha dimostrato di controllare lo Strett". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Terza notte di raid americani in Iran, Trump: "Continueremo a colpirli duramente". I pasdaran bersagliano due petroliere a Hormuz: un morto

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