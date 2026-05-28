Iran la guerra in diretta | raid di Trump su sito militare iraniani Teheran colpisce base americana e petroliere a Hormuz

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno condotto un raid su un sito militare iraniano vicino a Bandar Abbas. In risposta, Teheran ha lanciato attacchi contro una base americana e petroliere nello Stretto di Hormuz. La escalation tra i due paesi continua a intensificarsi, con azioni militari che coinvolgono obiettivi iraniani e statunitensi nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le conseguenze immediate di queste operazioni.

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Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: nuova escalation dopo il raid americano vicino Bandar Abbas contro obiettivi dei pasdaran. Teheran sostiene di aver colpito una base Usa e ha lanciato droni e missili verso il Golfo. Tensione altissima anche nello Stretto di Hormuz, mentre Trump avverte: “Potremmo finire il lavoro”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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