terrorismo rosso ponte usa italia

Vertice a Washington con i delegati di 60 Paesi, Salvini stoppa la presenza di Molteni. I progressisti urlano. Ma il contrasto al fenomeno può riavvicinare Roma a Washington. L’amministrazione Trump mette nel mirino l’estremismo rosso. Giovedì, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, terrà un vertice a Washington che si concentrerà sulla «rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra». A essere invitati sono stati i rappresentanti di oltre 60 Paesi e, per l’Italia, all’inizio sembrava dovesse esserci il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. Poi ieri sera il vicepremier Matteo Salvini ha sparigliato le carte: «Abbiamo degli interventi sul patto di migrazione da seguire in commissione, quindi non penso che riuscirà a andare da nessuna parte del mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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