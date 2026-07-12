L’Italia parteciperà a un summit a Washington organizzato dal segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, dedicato al “terrorismo transnazionale di estrema sinistra”. La partecipazione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti della riunione o sui rappresentanti italiani coinvolti. La scelta di aderire è stata annunciata nelle ultime ore, mentre la sinistra critica l’iniziativa definendola “modello fascistoide”.

L'Italia parteciperà al summit organizzato a Washington dal segretario di Stato Usa Marco Rubio per discutere del "terrorismo transnazionale di estrema sinistra". Secondo quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi, il governo sta lavorando per partecipare con una rappresentanza di livello politico, a livello di sottosegretario. Apriti cielo. In poche ore la sinistra italiana ha perso il controllo. "Sarebbe stato più che opportuno che il governo italiano non partecipasse all'ennesima iniziativa di propaganda dell'amministrazione Trump che strumentalizza sicurezza e azione antiterrorismo ai fini dello scontro politico interno e per distrarre dai fallimenti dell’amministrazione sul piano internazionale ed esterno, alimentando la paura per un presunto pericolo rosso transnazionale per la democrazia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L'Italia al vertice Usa contro il "terrorismo rosso", la sinistra impazzisce: "Modello fascistoide"

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