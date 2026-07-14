Il sospettato, coinvolto nel caso di omicidio di un’ex ministra, ha percorso un lungo viaggio prima dell’arresto. Durante la perquisizione dell’auto, sono stati trovati un bastone e altri elementi di prova. Le indagini, aggiornate con nuove informazioni, considerano ora l’ipotesi di un attentato terroristico dietro l’uccisione. La polizia sta analizzando i dettagli per chiarire il movente e le eventuali connessioni con gruppi estremisti.

«Nuove informazioni e nuovi elementi di prova» hanno cambiato il corso dell’inchiesta. L’uccisione di Ann Widdecombe, ex ministra conservatrice e storica paladina della Brexit, viene ora trattata come un possibile atto terroristico. La polizia antiterrorismo britannica ha assunto la guida delle indagini sulla morte della 78enne, trovata senza vita nella sua abitazione di Haytor, nel Devon, giovedì scorso. La svolta è arrivata dopo il nuovo arresto del principale sospettato, un cittadino inglese, bianco, di 28 anni fermato sabato a Rotherham, nel South Yorkshire. Inizialmente trattenuto con l’accusa di omicidio, l’uomo è ora sospettato di aver commesso, preparato o istigato atti di terrorismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Terrorismo dietro l’omicidio di Lady Brexit: il sospettato, il lungo viaggio e quel bastone nell’auto

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C’è un nuovo sospettato per l’omicidio di Lady Brexit Ann WiddecombeUn cittadino britannico di 26 anni è stato fermato ieri in relazione all’omicidio di Lady Brexit Ann Widdecombe.

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