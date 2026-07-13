La polizia sta seguendo diverse piste investigative per accertare il movente dell’attacco che ha portato alla morte dell’ex ministra conservatrice. Finora era stato smentito il movente politico. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Svolta nell’omicidio Widdecombe: ora sulla morte di Lady Brexit indaga l’antiterrorismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIGHTNING PACE Police say Ann Widdecombe murder suspect is FIRMLY IN CUSTODY

Notizie e thread social correlati

Svolta nell’omicidio di Ann Widdecombe, indaga l’antiterrorismo: fermato un 28enneUn 28enne è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Ann Widdecombe.

C’è un nuovo sospettato per l’omicidio di Lady Brexit Ann WiddecombeUn cittadino britannico di 26 anni è stato fermato ieri in relazione all’omicidio di Lady Brexit Ann Widdecombe.

Temi più discussi: Il mistero Lady Brexit: arrestato un altro uomo. Dubbi sul movente; Uk, rilasciato il 26enne arrestato per l'omicidio di Ann Widdecombe: Non è coinvolto; Ann Widdecombe, il giallo della morte della pasionaria della Brexit: si indaga per omicidio; Regno Unito, arrestato un uomo per l'omicidio dell'ex deputata Ann Widdecombe: chi era la paladina della Brexit e fedelissima di Farage.

Svolta nell’omicidio Widdecombe: ora sulla morte di Lady Brexit indaga l’antiterrorismo - la Repubblica x.com

Svolta sull’omicidio di Ann Widdecombe, aperta un’indagine per terrorismoWiddecombe, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret T ... affaritaliani.it

Svolta nell’omicidio di Ann Widdecombe, indaga l’antiterrorismo: fermato un 28enneDopo l'arresto di un 28enne, Scotland Yard affida il fascicolo alla polizia antiterrorismo. Gli investigatori non escludono più alcuna pista sul delitto dell'ex ministra e storica sostenitrice della B ... msn.com