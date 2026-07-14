L'ex calciatore di Inter e Milan è stato arrestato in Croazia con l’accusa di corruzione. Secondo l’agenzia di stampa locale, l’arresto è legato all’uso di permessi ottenuti in modo irregolare, attraverso pratiche di corruzione. Le autorità hanno eseguito l’arresto senza ulteriori dettagli disponibili. L’indagine riguarda presunti illeciti legati a permessi e autorizzazioni. L’ex calciatore è stato portato in custodia in attesa di ulteriori sviluppi.

Permessi ottenuti in maniera decisamente poco trasparente, anzi proprio irregolare, tramite il metodo della corruzione. Secondo quanto riportato dall'Hina, agenzia di stampa croata, sarebbe questo il motivo dell'arresto dell'ex Inter e Milan Dario Simic. Tra i media locali circolano già le foto dell'ex difensore ammanettato sotto la custodia della polizia locale, insieme a un altro paio di persone (un'ex funzionaria regionale del turismo e un imprenditore locale) prese altrettanto sotto custodia. La questione sarebbe legata a un campeggio situato nella località di Tisno, paesino sulla costa a pochi chilometri da Spalato, che Simic avrebbe realizzato in maniera illecita proprio corrompendo alcuni funzionari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'ex Inter e Milan Dario Simic arrestato per corruzione in Croazia: cosa è successo

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