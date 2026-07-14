Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo un’operazione dei Carabinieri a Patrica. L’uomo era accusato di tentata estorsione nei confronti di un coetaneo, che aveva minacciato e aggredito per ottenere soldi.

Un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Patrica, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione ai danni di un coetaneo. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone a seguito di indagini che hanno documentato episodi di aggressione e richieste di denaro legate a debiti per droga. Le indagini dei Carabinieri di Ferentino La ricostruzione dei fatti Le modalità dell'aggressione e le richieste di denaro Le indagini dei Carabinieri di Ferentino Stando alle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentata estorsione a Patrica, perseguitava un coetaneo con richieste di soldi fino ad aggredirlo: l'epilogo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Patrica. Identificata e arrestata dai Carabinieri una persona indagata per tentata estorsione e aggressioni per un debito di drogaIl 10 luglio 2026, a Patrica, i Carabinieri di Ferentino hanno arrestato una persona indagata per tentata estorsione e aggressioni legate a un debito...

Tentata estorsione ai danni di un fotografo, arrestato mentre chiede soldiUn uomo di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri mentre chiedeva denaro a un fotografo locale.

Argomenti più discussi: Patrica. Identificata e arrestata dai Carabinieri una persona indagata per tentata estorsione e aggressioni per un debito di droga; Patrica, picchia un coetaneo per farsi consegnare 200 euro: arrestato con il braccialetto elettronico; Lesioni ed Estorsione. Ai Domiciliari; Arrestato per tentata estorsione e aggressioni legate a un debito di droga.