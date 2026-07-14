Tentata estorsione a Patrica perseguitava un coetaneo con richieste di soldi fino ad aggredirlo | l' epilogo

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo un’operazione dei Carabinieri a Patrica. L’uomo era accusato di tentata estorsione nei confronti di un coetaneo, che aveva minacciato e aggredito per ottenere soldi.

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Un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Patrica, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione ai danni di un coetaneo. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone a seguito di indagini che hanno documentato episodi di aggressione e richieste di denaro legate a debiti per droga. Le indagini dei Carabinieri di Ferentino La ricostruzione dei fatti Le modalità dell'aggressione e le richieste di denaro Le indagini dei Carabinieri di Ferentino Stando alle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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