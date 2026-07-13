Patrica Identificata e arrestata dai Carabinieri una persona indagata per tentata estorsione e aggressioni per un debito di droga

Da cronachecittadine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 luglio 2026, a Patrica, i Carabinieri di Ferentino hanno arrestato una persona indagata per tentata estorsione e aggressioni legate a un debito di droga.

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