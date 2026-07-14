Tensione durante il comizio di Vannacci | contestazioni insulti e cordone della polizia
Durante un comizio a Pescara, sono avvenute contestazioni e insulti nei confronti di un leader politico. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con la presenza di un cordone di polizia per gestire la situazione. Il politico ha annunciato l’ingresso nel partito di due consiglieri comunali, ex membri della maggioranza locale. La tensione ha portato a confronti tra i presenti e le forze dell’ordine.
Clima di forte tensione nel centro di Pescara durante il comizio di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, arrivato in città per ufficializzare l’ingresso nel partito dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta, ex componenti della maggioranza guidata dal sindaco Carlo Masci. L’iniziativa si è aperta sulle note dell’ Inno di Mameli, accolto dagli applausi dei sostenitori, che hanno più volte intonato il coro: « Generale, generale ». La replica di Vannacci. Dal palco, Vannacci ha risposto alle contestazioni arrivate dall’esterno dell’area del comizio. « Più ci contestano, più vinciamo », ha dichiarato il leader di Futuro Nazionale davanti ai propri sostenitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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