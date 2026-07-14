Tensione durante il comizio di Vannacci | contestazioni insulti e cordone della polizia

Notizia in breve

Durante un comizio a Pescara, sono avvenute contestazioni e insulti nei confronti di un leader politico. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con la presenza di un cordone di polizia per gestire la situazione. Il politico ha annunciato l’ingresso nel partito di due consiglieri comunali, ex membri della maggioranza locale. La tensione ha portato a confronti tra i presenti e le forze dell’ordine.