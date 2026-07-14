Al centro di Pescara si sono registrati scontri durante il comizio di un leader politico. Circa cento persone hanno urlato frasi offensive contro i presenti, tra cui “fascisti, tornate nelle fogne”. La manifestazione aveva come scopo la presentazione di due ex assessori di una giunta locale che si sono uniti a un nuovo partito. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e contenere le contestazioni.

Alta tensione al comizio di Roberto Vannacci nel centro di Pescara. Al grido di "fascisti, tornate nelle fogne" un centinaio di persone sta contestando il leader di Futuro Nazionale, arrivato per presentare il passaggio al suo partito di Valeria Toppetti e Cristian Orta, ex assessori dell’attuale giunta guidata dal sindaco Carlo Masci. Gli agenti di polizia, in tenuta antisommossa, sono stati costretti a intervenire per evitare che i due schieramenti venissero a contatto tra di loro. I manifestanti hanno esposto anche striscioni contro il generale come 'Futuro Nazionale, servi del capitale" o "Gramsci vive (e lotta insieme a noi)". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - "Fascisti tornate alle fogne", tensioni a Pescara durante il comizio di Vannacci: contestazioni e intervento della polizia

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Vannacci, tensioni al comizio a Pescara: «Fascisti, tornate nelle fogne». Interviene la polizia

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