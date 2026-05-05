Durante una partita giocata lunedì 4 maggio si sono verificati insulti razzisti da parte di alcuni tifosi. In risposta, il club ha annunciato che la polizia è intervenuta sul posto. La società ha dichiarato che non tollererà mai discriminazioni di alcun tipo nel calcio. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità e delle istituzioni sportive, che stanno portando avanti le indagini per identificare i responsabili.

Il club va all’attacco: “Non accetteremo mai discriminazioni di alcun tipo nel nostro sport” Insulti razzisti durante la partita che si è disputata lunedì 4 maggio. Il comunicato ufficiale del club che condanna quanto accaduto e sottolinea come sia stato tempestivo l’intervento della polizia. – Grafica di Calciomercato.it Nel corso della gara Everton-Manchester City, terminato 3-3 e valevole per la 35esima giornata di Premier League, l’esterno della squadra ospite Antoine Semenyo ha subito insulti razzisti che, ovviamente, “il Manchester City condanna fermamente”. “Accogliamo con favore la tempestiva azione intrapresa dall’Everton e dalla polizia per identificare il responsabile “, sottolinea il club dello sceicco nel suo comunicato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Insulti razzisti durante la partita, UFFICIALE: “Intervento della polizia”

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