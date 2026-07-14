tennis facundo bagnis squalificato un anno per violazione delle norme antidoping

Durante le qualificazioni degli US Open 2025, il tennista argentino è stato trovato positivo all’idroclorotiazide. Dopo aver accettato la sanzione dell’ITIA, gli è stata inflitta una sospensione di un anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le competizioni riconosciute dall’organizzazione. La positività si è verificata durante la fase di qualificazione del torneo statunitense.

Il tennista argentino ha accettato la sanzione dell’ITIA dopo la positività all’idroclorotiazide durante le qualificazioni degli US Open 2025. Facundo Bagnis è stato squalificato per un anno. A comunicarlo è stata l’International Tennis Integrity Agency, che ha reso nota la sanzione nei confronti del tennista argentino per una violazione delle norme antidoping. Il 36enne, ex numero 55 del ranking mondiale e attualmente al 431° posto della classifica ATP, ha accettato la squalifica e ha rinunciato al diritto di comparire davanti a un tribunale indipendente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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