Il tennista argentino Facundo Bagnis è stato squalificato per un anno dall'International Tennis Integrity Agency. Il 36enne ha accettato la sanzione per violazione delle norme antidoping e ha rinunciato a comparire davanti a un tribunale indipendente.

(Adnkronos) - Il tennista argentino Facundo Bagnis è stato squalificato un anno. Lo ha reso noto l'International Tennis Integrity Agency (Itia), spiegando che il 36enne ha accettato la sanzione per una violazione delle norme antidoping e ha rinunciato al diritto di comparire davanti a un tribunale indipendente. L'ex numero 55 del ranking mondiale, oggi 431° nella classifica Atp, era risultato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico, in occasione di un controllo effettuato durante le qualificazioni degli Us Open 2025. Bagnis ha sostenuto che la sostanza fosse contenuta in un integratore alimentare prescritto dal proprio medico. Una spiegazione ritenuta plausibile dall'Itia, che ha comunque applicato la sospensione prevista dai regolamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Doping, squalifica di un anno per il tennista argentino Facundo Bagnis

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