Violazione delle norme sanitarie nel Telesino | sospesa attività

I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli nel Telesino, concentrandosi sia sulla circolazione stradale che sugli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale. Durante le verifiche, sono emerse violazioni delle norme sanitarie che hanno portato alla sospensione dell’attività di uno di questi locali. Le operazioni sono proseguite con ispezioni mirate per garantire il rispetto delle normative vigenti e contrastare eventuali irregolarità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Stretta nei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che nei giorni scorsi sono stati impegnati in verifiche alla circolazione stradale ed in ispezioni di alcuni locali pubblici che svolgono attività di intrattenimento musicale. Lo scopo del servizio, fortemente voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Col. Marco Keten, è quello di assicurare la dovuta serenità ai cittadini della valle telesina attraverso la prevenzione degli incidenti stradali e le verifiche sulla sicurezza dei locali che ospitano serate danzanti, dopo i tragici fatti svizzeri. Nella sola serata di sabato i militari hanno proceduto al controllo di oltre 100 persone e di 69 veicoli, rilevando numerose violazioni al codice della strada ed in particolar modo sono stati denunciati all’A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violazione delle norme sanitarie nel Telesino: sospesa attività ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ispezioni sul rispetto delle norme di lavoro nel Torinese: sospesa l'attività di due attività di ristorazione, pesantemente multateI carabinieri del comando provinciale e del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno eseguito provvedimenti dopo una serie di controlli eseguiti... "Gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e lavoratori in nero", sospesa l'attività di un cantiereE' questo il bilancio dei controlli tecnici effettuati dall'Ispettorato nazionale del Lavoro. Pnalm, grave violazione delle norme sanitarie sul pascoloNoncurante del provvedimento restrittivo emanato dalla Asrem di Isernia, che impone agli allevatori dei comuni di Montenero Valcocchiara e Pizzone di restare in stalla a causa di un'epidemia di Tbc, ... ansa.it Fabriano, chiusa una pizzeria per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza. Nas e Nil in azione, stangata da 25mila euroProsegue la campagna di controlli congiunti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di ... corriereadriatico.it