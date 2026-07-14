Tennis Buonfiglio | Sinner fenomeno ci ha resi orgogliosi

Al Circolo Antico Tiro a Volo si è disputata la sedicesima edizione dell'ATV Bancomat Tennis Open, torneo WTA 125. Durante l'evento, l'allenatore ha definito Sinner un fenomeno, affermando che ha reso orgogliosi il paese e il movimento tennistico. La manifestazione ha visto la presenza di ospiti illustri, professionisti e istituzioni, confermando la tradizione di sorprese e visite di rilievo.

Al Circolo Antico Tiro a Volo le sorprese non mancano mai. Che si tratti di ospiti illustri, professionisti o istituzioni, la settimana dell'ATV Bancomat Tennis Open, WTA 125 giunto quest'anno alla sedicesima edizione, conserva sempre qualche visita d'eccezione. Nel 2026 è stato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio a passare alcune ore nello storico club capitolino, godendosi il livello di tennis espresso dalle giocatrici in gara e vivendo, poche ore dopo la finale di Wimbledon osservata da vicino, un'altra esperienza di prim'ordine. Buonfiglio esalta Sinner: "Un fenomeno dal grande cuore" - Tra una partita di... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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