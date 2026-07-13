Buonfiglio | Sinner fenomeno si percepisce la sua cura dei dettagli

Un commento di un esperto elogia la cura dei dettagli di Sinner, definendolo un fenomeno. L’esperto ha anche sottolineato che, nonostante la sua immagine di uomo d’acciaio, mostra sentimenti per la famiglia e il team. La dichiarazione si riferisce alle sue qualità sul campo e alla sua personalità, evidenziando la sua dedizione e il suo equilibrio tra forza e sensibilità. Nessun altro dettaglio o nome è stato fornito nel commento.

"Tanto di cappello a Sinner, è un fenomeno. Ieri ho detto che era un uomo d'acciaio, ma ha anche tanti sentimenti verso la sua famiglia e il suo team. La cosa più bella è stata vivere il percorso che Jannik ha fatto ed è uno dei privilegi che ho in quanto presidente del Coni. Si percepisce la cura del dettaglio, l'attenzione alle minime cose, una determinazione non comune e la consapevolezza di essere forte, ma sempre rispettando l'avversario". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della prima giornata del tabellone principale del Wta 125 di Roma, torna sul trionfo dell'azzurro a Wimbledon. Buonfiglio, poi, sottolinea di aver "fatto i complimenti a Binaghi perché il tennis non è solo una fucina di campioni e valori, ma anche una fucina di iniziative di rendimento, di economia e di immagine. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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