Il Fenomeno Jannik Sinner | un campione unico dai tanti record e numeri straordinari nel tennis

Il 17 maggio, durante la finale del Masters 1000 di Roma, il tennista italiano ha sconfitto il suo avversario e si è aggiudicato il torneo, riportando un giocatore del suo paese sul gradino più alto dopo quasi 50 anni. La vittoria ha segnato un record personale e un risultato storico nel circuito, aggiungendo un nuovo capitolo alla carriera del giocatore. Questo successo si inserisce in una serie di risultati e numeri che testimoniano la crescita e le prestazioni eccezionali di questo atleta nel mondo del tennis.

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Roma – Sinner da record agli Internazionali d’Italia 2026. Domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha battuto Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, riportando un azzurro sul trono del torneo di casa 50 dopo l’ultimo trionfo, firmato da Adriano Panatta nel 1976 (leggi qui). Tanti i record infranti da Sinner in questa edizione degli Internazionali, a partire dal numero di Masters 1000 consecutivi vinti, arrivati a quota sei, di cui cinque nel 2026, e la striscia di vittorie consecutive proprio nei Masters, che ha raggiunto quota 34: staccato ulteriormente Novak Djokovic. Ma non solo. Sinner diventa, dal 1933 a oggi, il sesto tennista italiano a vincere gli Internazionali d’Italia, nonché il secondo giocatore al mondo ad aver vinto almeno una volta tutti i Masters 1000 del circuito Atp oltre proprio a Djokovic. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 3 motivi per cui Jannik Sinner sta rivoluzionando il tennis Sullo stesso argomento Leggi anche: Zverev rivela il talento unico di Jannik Sinner nel tennis ATP. Jannik Sinner all’evento Allianz a Roma dedicato al campione di tennisLa trasferta romana di Jannik Sinner è ufficialmente iniziata ieri sera a Palazzo Marignoli, dove il campione azzurro è stato protagonista di un... #Sinner Sinner, sei un fenomeno: batte Medvedev e vola in finale a Roma! Dopo l'interruzione per pioggia, Jannik porta a casa il match vincendo 6-4 il terzo set. Domani giocherà contro Ruud nell'ultimo atto degli Internazionali x.com Cosa resta da vincere a Jannik SinnerChiedersi cosa resti da vincere a Jannik Sinner potrebbe essere strana da porsi, visto che si parla di un tennista di 24 anni, ma Sinner sta facendo cose talmente mirabili da renderla sensata. Con la ... ilpost.it Il tour di vendetta di Jannik: vincere ogni evento Masters da cui era stato escluso nel 2025 reddit Jannik Sinner, Roma si inchina al suo re: il trionfo che vale più di una coppaCi sono vittorie che appartengono allo sport e altre che finiscono dritte dentro l’immaginario collettivo di un Paese. Quella di Jannik Sinner al Foro Italico appartiene alla seconda categoria. Perché ... domanipress.it