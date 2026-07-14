Tennis Abodi | Sinner straordinario ho riletto la felicità nei suoi occhi

Il ministro dello Sport ha commentato l’ultimo risultato del tennista, dicendo di aver visto nei suoi occhi la felicità che sembrava aver perso negli ultimi mesi. Ha aggiunto che il giocatore ha ritrovato l’equilibrio e ha definito il talento “straordinario”. La sua osservazione si basa sulla percezione delle emozioni trasmesse durante un evento recente. Nessun dettaglio sui risultati specifici o sui prossimi impegni del tennista è stato fornito.

"Ho riletto nei suoi occhi la felicità che aveva un po' perduto nei mesi scorsi, anche in questo ultimo anno, per tante ragioni. Vuol dire che ha ritrovato l'equilibrio". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine dell'evento "Giovani ed Energia" al Teatro della Cometa a Roma, parlando del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. "A volte quando si cade e si ha la capacità di rialzarsi lo si fa anche con maggiore forza e consapevolezza ed è la dimostrazione della robustezza di un ragazzo che è straordinario in campo e fuori", conclude Abodi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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