Paolo Conte riletto dal punto di vista delle donne. È questo il cuore del nuovo appuntamento di Supersonico, in programma domenica alle 21.15 al Meet, il giardino del Museo etnografico di Santarcangelo. A guidare il pubblico sarà la scrittrice Simona Vinci, che attraverserà le figure femminili cantate, amate, ironizzate e sbeffeggiate nei brani del musicista e polistrumentista di Asti. Dopo la prima parte ospitata al Supercinema, la rassegna si sposta così all’aperto e apre il capitolo estivo in uno degli spazi culturali più vivaci della città. Al centro della serata ci sarà quello che Vinci definisce ’ Universo Femmina ’: una lettura personale delle canzoni di Conte, capace di metterne in luce malinconie, smorfie e contraddizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’universo di Paolo Conte riletto dagli occhi delle donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

All’Alighieri Sofocle riletto dagli adolescentiQuesta sera al Teatro Alighieri di Ravenna va in scena una nuova produzione proveniente da Pompei.

A Palazzo Zanca “I mille volti delle donne”: arti, musica e letteratura per raccontare l’universo femminileIl 10 maggio, il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ospiterà l’evento “I mille volti delle donne”, dedicato alla rappresentazione del femminile...

Temi più discussi: L’universo di Paolo Conte riletto dagli occhi delle donne; Attraverso Festival porta a Savigliano Luca Bizzarri e l'universo di Paolo Conte; Santarcangelo Paolo Conte, le donne odiavano il jazz: a Supersonico Simona Vinci racconta l’universo femminile nelle sue canzoni; Supersonico: Simona Vinci racconta le donne nelle canzoni di Paolo Conte.

L’universo di Paolo Conte riletto dagli occhi delle donneSantarcangelo, domenica al Museo etnografico alle 21.15 la scrittrice Simona Vinci farà rivivere storiche canzoni. ilrestodelcarlino.it

Supersonico: Simona Vinci racconta le donne nelle canzoni di Paolo ConteLa rassegna Supersonico inaugura la sua programmazione estiva trasferendosi al Meet, il giardino del Museo etnografico, con un appuntamento dedicato ... chiamamicitta.it

[Real Life] Eventi storici che sarebbero una cattiva scrittura se fossero finzione reddit