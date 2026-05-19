Il presidente dell’ATP ha commentato i vent’anni di attività della FITP, sottolineando l’impegno profuso nel promuovere il tennis in Italia. Ha evidenziato come il lavoro svolto abbia contribuito a rafforzare lo sport nel Paese, portando a un incremento di partecipanti e di successi a livello internazionale. In questo quadro si inserisce il riconoscimento di un noto tennista come ambasciatore speciale, un ruolo che evidenzia la crescita e la diffusione del tennis italiano nel panorama mondiale.

"Quello che Jannik sta realizzando a un’età così giovane è straordinario". Andrea Gaudenzi, presidente dell’Atp ed ex numero 18 del mondo, colui che sacrificò una spalla per la maglia azzurra nella finale di Davis 1998, è ammirato da Sinner e dalle imprese del tennis italiano, dentro e fuori dal campo. Presidente Gaudenzi, la giornata di domenica è stata l’apoteosi di questa età dell’oro per l’Italia: gli Internazionali conquistati da Sinner, 50 anni dopo Adriano Panatta, davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella, a completamento della collezione di Masters 1000, come solo Djokovic riuscì a fare. "Essere già citato accanto a Novak in qualsiasi discussione storica dice tutto sul livello che Jannik sta raggiungendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gaudenzi: "Sinner ambasciatore straordinario per il tennis. Il boom italiano nasce da lontano"

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