Tenaris due nuovi impianti fotovoltaici a Sabbio e Arcore | attivi da giugno capacità di 5 megawatt

A giugno sono entrati in funzione due nuovi impianti fotovoltaici negli stabilimenti di Sabbio Bergamasco e Arcore, gestiti da TenarisDalmine. La capacità totale dei due impianti è di 5 megawatt. I sistemi sono stati installati presso i siti produttivi dell’azienda, specializzata nella produzione di tubi in acciaio senza saldatura.

TenarisDalmine, leader nella produzione di tubi in acciaio senza saldatura, ha installato due nuovi impianti fotovoltaici nei suoi stabilimenti di Sabbio Bergamasco e Arcore (MI). Gli impianti hanno ciascuno una capacità di circa 5 MW e sono entrati in esercizio nello scorso mese di giugno. Questa iniziativa rientra nell’impegno, assunto da Tenaris a livello globale, di ridurre del 30% le proprie emissioni specifiche di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018, e si inserisce in un più ampio piano di decarbonizzazione di TenarisDalmine volto a migliorare la sostenibilità delle proprie operazioni. È prevista infatti un’ulteriore analoga capacità che l’azienda installerà nei propri siti nei prossimi 3 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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