Nuovi lampioni e impianti fotovoltaici | rinnovata la rete di illuminazione pubblica

La rete di illuminazione pubblica è stata aggiornata con nuovi lampioni e impianti fotovoltaici. Le strade precedentemente al buio ora sono illuminate, mentre alcuni quartieri storici sono stati dotati di punti luce fotovoltaici. Sono stati ripristinati i faretti lungo una via storica e una biblioteca sta per ricevere un impianto completamente nuovo. L’intervento riguarda diverse aree della città, migliorando la copertura e l’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica.

Strade prima al buio che si illuminano, punti luce fotovoltaici in quartieri storicamente sprovvisti di copertura, faretti ripristinati lungo villa Draghi e una biblioteca che presto avrà un impianto completamente nuovo. Il comune di Montegrotto Terme ha avviato e in gran parte già concluso un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Illuminazione pubblica, nuovi lampioni in viale Mameli e viale Cassa di Risparmio: lavori al via dal 18 maggioA partire da lunedì 18 maggio, saranno avviati i lavori di sostituzione e potenziamento dei lampioni lungo viale Mameli e viale Cassa di Risparmio.

Leggi anche: Luci smart e lampioni controllati a distanza: a Galliate in arrivo mezzo milione per la nuova illuminazione pubblica

Temi più discussi: Montegrotto: nuovi lampioni e impianti fotovoltaici; Illuminazione pubblica, nuovi lampioni in viale Mameli e viale Cassa di Risparmio: lavori al via dal 18 maggio; Fari a basso consumo ai campi sportivi e lampioni smart sulla Provinciale; Roma si illumina, notti più sicure: oltre 10mila punti luci per 745 strade, il piano.

Illuminazione pubblica, nuovi lampioni in viale Mameli e viale Cassa di Risparmio: lavori al via dal 18 maggioPartirà lunedì 18 maggio un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione di viale Mameli e viale Cassa di Risparmio. Dalle indagini e dalle misur ... livornotoday.it

Nuovi lampioni a led iniziata la sostituzione di 800 punti luceCura Carpignano, illuminazione pubblica più efficace grazie al passaggio ai lampioni led. Per via degli accordi con la società Enel, infatti, in queste settimane stanno procedendo gli interventi per ... laprovinciapavese.gelocal.it