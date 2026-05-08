Fiumicino due nuovi impianti fotovoltaici in aeroporto

A Fiumicino, due nuovi impianti fotovoltaici sono stati installati presso l'aeroporto. L'azienda A2a, in collaborazione con Ig Group, ha ottenuto la gestione di questi impianti. L'intervento è stato realizzato in data 8 maggio 2026, con l’obiettivo di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'area aeroportuale. La notizia riguarda principalmente l'assegnazione e la messa in funzione di queste strutture.

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Fiumicino, 8 maggio 2026 – A2a, con la collaborazione (Ati) di Ig Group, si è aggiudicata le due gare pubbliche europee indette da Aeroporti di Roma (Adr) per la progettazione, realizzazione e gestione di due nuovi impianti fotovoltaici rispettivamente da 7,3 MW e 6,0 MW all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti promosso da Adr, società del Gruppo Mundys, nel percorso di decarbonizzazione del Leonardo da Vinci, da nove anni consecutivi miglior aeroporto d’Europa. I due impianti produrranno più di 24.000 MWhanno, che si aggiungeranno agli oltre 30.000 MWhanno prodotti dall’impianto fotovoltaico da 22 MW già inaugurato nel gennaio 2025 nell’unico hub aeroportuale italiano, in adiacenza alla pista di volo 3.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Due nuovi impianti fotovoltaici sorgeranno a Villanova: pannelli su una superficie agricola di oltre 6 ettariIn via Bassetta stanno per sorgere due nuovi impianti di produzione di energia elettrica solare su due distinti terreni, ma vicini Si moltiplicano... Energia, 12 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaiciLa Regione siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l'avviso per l'assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l'installazione di nuovi impianti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fiumicino accelera sul solare: ad A2A-Ig Group 2 nuovi impianti; A2A e IG Group si aggiudicano le gare per due nuovi impianti fotovoltaici all’aeroporto di Roma Fiumicino; Aeroporto Fiumicino: grande installazione fotografica per la pace; A2A e IG Group vincono gara per fotovoltaico a Fiumicino con ribasso del 40%. Fiumicino accelera sul solare: ad A2A-Ig Group 2 nuovi impiantiAggiudicate le gare di Aeroporti di Roma (Adr) per realizzare due progetti fotovoltaici da 7,3 MW e 6 MW che eviteranno oltre 11mila tonnellate di CO2 l’anno ... repubblica.it A2A e Ig Group vincono le gare per due nuovi impianti FV a FiumicinoA2A, insieme all’Ati con Ig Group, ha ottenuto le due gare pubbliche europee bandite da Aeroporti di Roma (AdR) per dare forma, costruire e poi gestire due nuovi impianti fotovoltaici all’interno dell ... avionews.it Ostia e Fiumicino sotto assedio: otto arresti. Hashish nelle buste del formaggio e ristoranti "a scrocco" Otto arresti, otto denunce, droga sequestrata e persino ristoratori che rubavano la corrente. Il litorale romano è sotto assedio. Dopo l’esplosione della bomba - facebook.com facebook Ostia e Fiumicino sotto assedio: otto arresti. Hashish nelle buste del formaggio e ristoranti "a scrocco" ift.tt/FpLbJY4 x.com