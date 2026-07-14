Nella quarta puntata di Temptation Island, Alessandra ha deciso di mettere fine alla relazione con Rosario, ottenendo un voto di 8, mentre Cristian si è mostrato senza maschere, anche lui con un punteggio di 8. Le musiche della serata sono state valutate con il massimo, 10. Tra le coppie del 2026, la fiducia si basa principalmente sulla cronologia di WhatsApp per Alessandra e su un controllo eccessivo di Instagram nel caso di Francesca.

Nelle coppie del 2026 la fiducia ha un formato preciso: la cronologia di WhatsApp, nel caso di Alessandra e un controllo forse troppo ossessivo di Instagram, come nel caso di Francesca. La quarta puntata di Temptation Island 2026, in onda lunedì 13 luglio, porta questo rito privatissimo davanti alle telecamere e lo trasforma in prova processuale: Alessandra sequestra il telefono della tentatrice Giada e legge tutto, riga per riga, sotto gli occhi di un Rosario ormai senza alibi. Il primo falò a tre della storia del programma si chiude con un addio, mentre nell’altro villaggio Soraya scopre che litigare con il tentatore è già una risposta. Finalmente poi scopriamo anche le altre due coppie, di cui ci eravamo totalmente dimenticati, come visto dalle anticipazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, pagelle della quarta puntata: Alessandra si libera di Rosario (8), Cristian senza maschere (8), musiche da Oscar (10)

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Temptation Island 2026 - Le parole di Soraya per Cristian

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