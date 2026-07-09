Durante la terza puntata di Temptation Island, il falò tra Cristian e la sua partner si conclude con Cristian che riceve un punteggio di 8, il più alto tra i partecipanti. Sara viene salvata da Bisciglia con un voto di 6, mentre Rosario riceve un 3 e si mostra insoddisfatto. La puntata si conclude con un confronto tra coppie che mantiene alta la tensione, tra scene di confronto e momenti di tensione tra i protagonisti.

La terza puntata di Temptation Island 2026 non delude le aspettative con colpi di scena continui e falò di confronto sempre più appassionanti. La puntata si apre con l’attesissimo confronto fra Sara e Gabriele, così difficile che Filippo Bisciglia è costretto a intervenire, sino ad arrivare al falò a tre fra Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada. Il falò di Sara e Gabriele è un mare di lacrime. E Bisciglia interviene. Voto: 6. Il falò di confronto fra Sara e Gabriele era attesissimo, soprattutto dopo la fuga della scorsa settimana del ragazzo che era corso fuori dal villaggio per affrontare il tentatore della sua fidanzata. “La colpa è mia, io ho rovinato la mia Saretta e questo mi distrugge”, ha esordito Gabriele, fra le lacrime, aggiungendo poi: “Ti devo chiedere scusa di tante cose, capisco che mi sono comportato male”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, pagelle della terza puntata: Bisciglia salva Sara (6), Rosario pessimo (3), Cristian il migliore (8)

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Temptation Island 2026 - Le parole di Soraya per Cristian

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Mie #pagelle #TemptationIsland: Gabriele da TSO (-1000), chiunque creda che TI sia documentario true corna crime (0), Alessandra la peggio cervata (6), Soraya pensa d’aver comprato Cristian ma non sa fare il reso (2), Giovanni qualunque lingua parli - X x.com

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