Durante la quarta puntata di Temptation Island 2026, Alessandra ha deciso di lasciare il suo partner, Rosario. La puntata è iniziata con un breve commento di Filippo Bisciglia, che ha fatto il punto sui due villaggi e ha anticipato i temi principali della serata. La decisione di Alessandra è stata comunicata durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

13 luglio – 21:33. Breve anteprima con Filippo Bisciglia che fa il punto della situazione nei due villaggi e anticipa i temi della puntata. 13 luglio – 21:38. Giada nega il flirt con Rosario. Si riparte dall’atteso falò a tre di Alessandra e Rosario con Giada. Al centro della diatriba il video ci cui lui ammetterebbe il tradimento a Milano con la tentatrice, che la coppia conosceva già prima del programma. “Ci siamo conosciuti in un locale tre anni e mezzo fa”, racconta Giada, negando che ci sia stato qualcosa di concreto con lui, o almeno “che io ricordi”. A riprova di ciò, va a prendere il suo cellulare: Alessandra legge tutta la conversazione tra i due risalente al 2024. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta quarta puntata: Alessandra decide di lasciare Rosario

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Temptation Island 2026 - Alessandra e Rosario

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