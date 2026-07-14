Temptation Island Cristian chiede il falò anticipato | Soraya rifiuta a scoppia in lacrime

Durante la quarta puntata di Temptation Island, Cristian ha chiesto di anticipare il falò, ma Soraya non si è presentata. Cristian ha visto altri video di Soraya, che lo hanno profondamente scosso. Soraya, invece, ha rifiutato di partecipare al falò anticipato e si è messa a piangere. La scena è stata trasmessa in diretta televisiva, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto.

Temptation Island, Soraya non si è presentata al falò anticipato, come ha reagito Cristian . È andata in onda ieri sera la quarta puntata di Temptation Island durante la quale Cristian ha visto altri video su Soraya che lo hanno fatto stare ancora più male. Sin dall’inizio il ragazzo ha dovuto assistere all’eccessivo avvicinamento della fidanzata al single Dimitri, a parer suo si comportano come se fossero una coppia. Lei non ha perso occasione per screditare il fidanzato e pensa che il tentatore provi un forte interesse nei suoi confronti. Il ragazzo le ha più volte ribadito che è lì per lei e che dovrebbe pensare a stare bene. Soraya in lacrime ha detto che non vorrebbe far soffrire il fidanzato, però ha ammesso che sta davvero bene con Dimitri. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

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