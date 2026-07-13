In questa quarta puntata di Temptation Island, Soraya ha deciso di non partecipare al falò di confronto richiesto da Cristian, dichiarando di non avere ancora le risposte necessarie. Nel frattempo, Soraya si è avvicinata ulteriormente al tentatore Dimitri, con il quale ha confessato di credere che lui sia interessato a lei. La ragazza ha mostrato un atteggiamento più aperto nei confronti di Dimitri rispetto al suo attuale partner.

La quarta puntata di Temptation Island ha visto Soraya sempre più vicina al tentatore Dimitri. La ragazza ha confessato al tentatore che pensa che lui sia preso da lei. La loro complicità ha fatto scattare Cristian che ha chiesto il falò di confronto. Soraya però ha rifiutato e tra le lacrime ha spiegato di non avere ancora le risposte dentro di sè ma al contempo di non voler far soffrire il suo ragazzo. Ecco il video witty tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Temptation Island, Soraya rifiuta il falò di confronto chiesto da Cristian: “Non ho ancora le risposte” | Video Witty Tv

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Temptation Island 2026 - Rosario rifiuta il falò di confronto anticipato

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Sicuro Soraya rifiuta il falò di confronto x continuare la sua fake storia #temptationisland x.com

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