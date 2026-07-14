Temporali e maltempo sulle Dolomiti Bellunesi | torna a muoversi la frana di Cancia allagamenti a Pieve

Da ilgazzettino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una frana si è riattivata sulla pendice dell’Antelao, sopra Borca di Cadore, a seguito di un temporale che ha interessato la zona dolomitica. Il maltempo ha anche causato allagamenti nel comune di Pieve.

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BELLUNO - Temporali violenti sulla montagna bellunese. E i primi effetti del maltempo si sono già manifestati nella zona dolomitica. Le frane Un acquazzone ha provocato alcuni movimenti di materiale dalle pendici dell'Antelao, sopra Borca di Cadore. E la frana di Cancia si è rimessa in moto, portando a valle detriti. La quantità non è ancora stata definita, ma sassi e fango sono stati contenuti dai vasconi posti a protezione dell'abitato. «Niente di grave – spiega il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo, Alberto Peterle -. Non si sono registrati danni, perché il materiale è tutto all'interno delle opere di difesa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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