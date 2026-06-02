Una frana si è verificata questa mattina sulla strada provinciale 8, tra Cittiglio e Vararo, a causa del maltempo nel Varesotto. La caduta di detriti ha provocato l’interruzione temporanea della viabilità. Oltre alla frana, si sono registrati allagamenti e caduta di rami lungo le strade della zona. La perturbazione ha causato disagi alla circolazione fin dalle prime ore, con interventi in corso per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità.

Varese, 2 giugno 2026 – L 'ondata di maltempo annunciata dalle previsioni meteorologiche ha colpito con puntualità il Varesott o fin dalle prime ore di oggi, martedì 2 giugno, provocando i primi danni e numerosi disagi alla circolazione. Forti temporali, nubifragi e locali grandinate hanno interessato soprattutto la fascia settentrionale della provincia, mettendo sotto pressione la viabilità e richiedendo diversi interventi di emergenza. Frana a Cittiglio. La situazione più critica si è registrata a Cittiglio, dove le intense precipitazioni hanno provocato una frana lungo la Strada Provinciale 8 in direzione Vararo. Per motivi di sicurezza è stata disposta l'immediata chiusura dell'arteria stradale, con l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco e delle squadre incaricate della messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo nel Varesotto: frana a Cittiglio sulla SP8 per Vararo, allagamenti e rami caduti

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